Юрий Сёмин считает отсутствие Никиты Кривцова основной проблемой «Краснодара»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, как повлияла травма полузащитника Никиты Кривцова на игру «Краснодара». Команда не смогла победить в последних четырёх матчах чемпионата России, трижды сыграв вничью и уступив санкт-петербургскому «Зениту» (2:3).

«На «Краснодаре» не лучшим образом сказался перерыв на сборные. У них команда где-то разбалансирована. Однако основная проблема — нет Кривцова. Ему сложно найти замену, но они пытаются. Мусаев — опытный человек. Он всё равно найдёт решения, которые улучшат игру «Краснодара», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.