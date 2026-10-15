15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

33-летний Кейн согласился продлить контракт с «Баварией» до 2029 года — Романо

33-летний Кейн согласился продлить контракт с «Баварией» до 2029 года — Романо
Комментарии

«Бавария» достигла принципиального устного соглашения с нападающим Гарри Кейном о продлении его контракта до июня 2029 года. Действующее трудовое соглашение 33-летнего форварда рассчитано до лета 2027 года.

По информации источника, стороны договорились о размере зарплаты. На текущий момент документы проверяют юристы сторон.

Кейн выступает в составе «Баварии» с лета 2023 года. За этот период англичанин принял участие в 156 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 154 голами и 37 результативными передачами. В мюнхенском клубе нападающий дважды стал чемпионом Германии и выиграл Суперкубок Германии, а также один раз завоевал Кубок страны.

Материалы по теме
Официально
Ямаль, Кейн, Баркола — в команде недели Лиги чемпионов

Сколько зарабатывают футболисты: