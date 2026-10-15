33-летний Кейн согласился продлить контракт с «Баварией» до 2029 года — Романо

«Бавария» достигла принципиального устного соглашения с нападающим Гарри Кейном о продлении его контракта до июня 2029 года. Действующее трудовое соглашение 33-летнего форварда рассчитано до лета 2027 года.

По информации источника, стороны договорились о размере зарплаты. На текущий момент документы проверяют юристы сторон.

Кейн выступает в составе «Баварии» с лета 2023 года. За этот период англичанин принял участие в 156 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 154 голами и 37 результативными передачами. В мюнхенском клубе нападающий дважды стал чемпионом Германии и выиграл Суперкубок Германии, а также один раз завоевал Кубок страны.

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