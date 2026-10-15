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Анатолий Бышовец назвал главную проблему «Краснодара» в последних матчах

Анатолий Бышовец назвал главную проблему «Краснодара» в последних матчах
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Бывший главный тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился мнением о причинах игрового спада «Краснодара» в последних встречах. Команда не смогла победить в последних четырёх матчах чемпионата России, трижды сыграв вничью и уступив санкт-петербургскому «Зениту» (2:3).

«Последние результаты «Краснодара» оставляют желать лучшего. Матч с «Зенитом» был определяющим и подчеркнул, что проблемы команды заключаются в атаке. С уходом Сперцяна и травмой Кривцова потерялся креатив. Целая группа центра поля ближе к разрушению, нежели к созиданию», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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