Анатолий Бышовец назвал главную проблему «Краснодара» в последних матчах

Бывший главный тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился мнением о причинах игрового спада «Краснодара» в последних встречах. Команда не смогла победить в последних четырёх матчах чемпионата России, трижды сыграв вничью и уступив санкт-петербургскому «Зениту» (2:3).

«Последние результаты «Краснодара» оставляют желать лучшего. Матч с «Зенитом» был определяющим и подчеркнул, что проблемы команды заключаются в атаке. С уходом Сперцяна и травмой Кривцова потерялся креатив. Целая группа центра поля ближе к разрушению, нежели к созиданию», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.