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Мартинес раскритиковал трансферную политику «МЮ» с целью защитить Кэррика — TEAMtalk

Мартинес раскритиковал трансферную политику «МЮ» с целью защитить Кэррика — TEAMtalk
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Одной из причин для критики трансферной политики «Манчестер Юнайтед» со стороны защитника команды Лисандро Мартинеса после матча Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:0) стало желание защитить главного тренера Майкла Кэррика. Аргентинец и часть футболистов «красных дьяволов» поддерживают английского специалиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

По информации источника, игроки манкунианцев опасаются относительно направления развития клуба. В команде беспокоятся, что Кэррик находится под угрозой увольнения.

45-летний тр