Мартинес раскритиковал трансферную политику «МЮ» с целью защитить Кэррика — TEAMtalk

Одной из причин для критики трансферной политики «Манчестер Юнайтед» со стороны защитника команды Лисандро Мартинеса после матча Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:0) стало желание защитить главного тренера Майкла Кэррика. Аргентинец и часть футболистов «красных дьяволов» поддерживают английского специалиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, игроки манкунианцев опасаются относительно направления развития клуба. В команде беспокоятся, что Кэррик находится под угрозой увольнения.

45-летний тр