«Реал» подпишет топ-защитника в 2027 году — Романо

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о планах мадридского «Реала» по укреплению линии обороны на 2027 год, а также раскрыл трансферные детали прошедшего лета.

По сведениям источника, руководство «Королевского клуба» поставило чёткую задачу подписать как минимум одного центрального защитника мирового уровня в 2027 году.

Кроме того, журналист отметил, что минувшим летом «сливочные» предметно рассматривали кандидатуры ключевого защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони и лидера обороны «Манчестер Сити» Рубена Диаша.

Однако от дорогостоящих трансферов итальянца и португальца в Мадриде в итоге отказались, переключившись на подписание французского защитника Ибраима Конате, который достался клубу бесплатно на правах свободного агента.