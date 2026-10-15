15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это произошло не случайно». AS раскрыл, что «Реал» верит в заговор против клуба в Ла Лиге

«Это произошло не случайно». AS раскрыл, что «Реал» верит в заговор против клуба в Ла Лиге
Комментарии

В мадридском «Реале» считают, что с начала нынешнего сезона Ла Лиги против них действует заговор со стороны футбольных властей Испании, кульминацией которого стала четырёхматчевая дисквалификация нападающего Винисиуса Жуниора, о чём стало известно в среду, 14 октября. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несмотря на существовавшую ранее напряжённость между «сливочными» и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), в этот раз «всё произошло отнюдь не случайно». Подчёркивается, в «Реале» видят провокацию в том, что наказание для Винисиуса довели «до предела» и проинформировали о нём менее чем за два часа до начала игры с «Ромой» в Лиге чемпионов.

Однако «сливочные» довольны главным тренером Жозе Моуринью, считающимся «голосом «Реала». Характер португальского специалиста идеально соответствует посланию, которое хочет донести клуб.

Материалы по теме
«Барселоне» и «Реалу» интересен Порро, «Тоттенхэм» оценивает игрока в € 90 млн — TEAMtalk

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: