«Это произошло не случайно». AS раскрыл, что «Реал» верит в заговор против клуба в Ла Лиге

В мадридском «Реале» считают, что с начала нынешнего сезона Ла Лиги против них действует заговор со стороны футбольных властей Испании, кульминацией которого стала четырёхматчевая дисквалификация нападающего Винисиуса Жуниора, о чём стало известно в среду, 14 октября. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несмотря на существовавшую ранее напряжённость между «сливочными» и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), в этот раз «всё произошло отнюдь не случайно». Подчёркивается, в «Реале» видят провокацию в том, что наказание для Винисиуса довели «до предела» и проинформировали о нём менее чем за два часа до начала игры с «Ромой» в Лиге чемпионов.

Однако «сливочные» довольны главным тренером Жозе Моуринью, считающимся «голосом «Реала». Характер португальского специалиста идеально соответствует посланию, которое хочет донести клуб.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: