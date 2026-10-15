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Новый главный тренер «Родины» Альба рассказал, что первым делом хочет поменять в команде

Новый главный тренер «Родины» Альба рассказал, что первым делом хочет поменять в команде
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Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба рассказал, что пытается изменить в игре команды в первую очередь. Испанский специалист возглавил клуб после паузы на сборные.

— На сколько процентов нынешнюю «Родину» можно назвать командой Альбы?
— Процесс идёт. Во втором тайме прошлого матча уже играли по‑другому. Понятно, что провели мало тренировок, тем более когда есть матчи Кубка России в середине недели. Каждый день проводим теорию, но пока рано говорить.

Самый первый момент, который нужно менять, — это оборона. Я сейчас больше на это обращаю внимание. Как команда работает с мячом и без него, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

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