Новый главный тренер «Родины» Альба рассказал, что первым делом хочет поменять в команде

Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба рассказал, что пытается изменить в игре команды в первую очередь. Испанский специалист возглавил клуб после паузы на сборные.

— На сколько процентов нынешнюю «Родину» можно назвать командой Альбы?

— Процесс идёт. Во втором тайме прошлого матча уже играли по‑другому. Понятно, что провели мало тренировок, тем более когда есть матчи Кубка России в середине недели. Каждый день проводим теорию, но пока рано говорить.

Самый первый момент, который нужно менять, — это оборона. Я сейчас больше на это обращаю внимание. Как команда работает с мячом и без него, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».