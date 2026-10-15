«Родина» — «Спартак»: Маркиньос открыл счёт на 25-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются московские «Родина» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Данил Каширин. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 25-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не забил с пенальти, однако мяч добил нападающий Маркиньос.

После трёх туров группового этапа «Родина» набрала три очка и занимает четвёртое место