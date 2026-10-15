Дубль Шика помог «Байеру» разгромить «Лех» в матче Лиги Европы

В четверг, 15 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между польским «Лехом» и немецким «Байером». Встреча прошла в Познани на стадионе «Энеа» и завершилась уверенной разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Немецкий клуб снял все вопросы о победителе ещё в первой сорокапятиминутке. Счёт на 29-й минуте открыл чешский нападающий «фармацевтов» Патрик Шик, точно пробивший с 11-метровой отметки.

Спустя три минуты, на 32-й минуте, полузащитник леверкузенцев Малик Тилльман удвоил преимущество гостей.

На 41-й минуте Шик оформил дубль, во второй раз за тайм хладнокровно реализовав заработанный пенальти — 3:0. На 89-й минуте Ибрахим Маза забил четвёртый гол.