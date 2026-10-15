«Родина» — «Спартак»: хозяева забили два гола за две минуты

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются московские «Родина» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Данил Каширин. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Родины». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 40-й минуте нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов восстановил равновесие. На 41-й минуте форвард Герман Онугха вывел хозяев вперёд.

Ранее, на 25-й минуте, полузащитник красно-белых Эсек