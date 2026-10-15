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Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 15 октября, календарь, таблица

Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 15 октября, календарь, таблица
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Сегодня, 15 октября, в Фонбет Кубке России сезона-2026/2027 состоялись два матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей Кубка России на 15 октября:

«Рубин» — «Оренбург» — 1:4;
«Родина» — «Спартак» — 2:4.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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