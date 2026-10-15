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«Реал Сосьедад» упустил победу над «Юнионом» в матче 2-го тура Лиги Европы

«Реал Сосьедад» упустил победу над «Юнионом» в матче 2-го тура Лиги Европы
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В четверг, 15 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между бельгийским «Юнионом» и испанским «Реалом Сосьедад». Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Жозеф Марьен» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Туррьентес – 46'     1:1 Кейта – 88'    

Испанский клуб вышел вперёд в самом начале второй половины встречи — уже на 46-й минуте полузащитник гостей Беньят Туррьентес точно пробил по воротам бельгийцев, открыв счёт в матче.

Хозяева поля сумели уйти от поражения под занавес игры. На 88-й минуте нападающий «Юниона» Секу Кейта поразил ворота баскского клуба и установил окончательный результат встречи — 1:1.

Российский полузащитника «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.

Календарь матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027