«Реал Сосьедад» упустил победу над «Юнионом» в матче 2-го тура Лиги Европы

В четверг, 15 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между бельгийским «Юнионом» и испанским «Реалом Сосьедад». Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Жозеф Марьен» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Испанский клуб вышел вперёд в самом начале второй половины встречи — уже на 46-й минуте полузащитник гостей Беньят Туррьентес точно пробил по воротам бельгийцев, открыв счёт в матче.

Хозяева поля сумели уйти от поражения под занавес игры. На 88-й минуте нападающий «Юниона» Секу Кейта поразил ворота баскского клуба и установил окончательный результат встречи — 1:1.

Российский полузащитника «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.