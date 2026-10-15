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Адвокат Жезуша — о Роналду: участь богов — остаться одним на Олимпе в окружении зеркал

Адвокат Жезуша — о Роналду: участь богов — остаться одним на Олимпе в окружении зеркал
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Луиш Мигел Энрике, адвокат и юридический представитель главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша, высказался о нападающем Криштиану Роналду, самовольно покинувшем национальную команду.

«Криштиану Роналду своими действиями, поведением и одержимостью определёнными метриками добился того, чего не смог ни один противник: портит нашу способность помнить всё то хорошее, что он нам дал.

Он всё больше окружает себя теми, кто говорит ему, что он хочет слышать, и всё меньше — теми, кто говорит ему, что ему нужно услышать. Это участь богов и автократов: в конце концов они остаются одни на Олимпе, в окружении зеркал», — приводит слова Энрике Cabine Desportiva на странице в социальной сети X.

Напомним, Жезуш отправил Роналду разминаться во время матча Лиги наций с Норвегией (27 сентября), однако не выпустил на поле. 30 сентября 41-летний нападающий самовольно покинул расположение сборной Португалии. 6 октября футболист выпустил заявление, в котором объяснил своё решение и обвинил Жезуша в нарушении обещаний.

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