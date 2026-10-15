Marca включила Сперцяна в список 100 лучших футболистов сезона

Полузащитник сборной Армении и «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян вошёл в число номинантов на престижную награду лучшему футболисту сезона-2025/2026 по версии испанского издания Marca.

Испанское СМИ составило традиционный шорт-лист из 100 сильнейших игроков мира по итогам прошедшего футбольного года. В список претендентов наряду со Сперцяном попали такие футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия и другие.

26-летний полузащитник заслужил номинацию благодаря феноменальной результативности в составе «Краснодара»: за прошедший сезон хавбек отметился 14 забитыми мячами и 18 голевыми передачами во всех турнирах.

Итоговые результаты голосования экспертов и болельщиков, а также имя победителя престижной премии Marca объявит 22 октября.