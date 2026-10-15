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Родина — Спартак: Даку сравнял счёт на 48-й минуте

«Родина» — «Спартак»: Даку сравнял счёт на 48-й минуте
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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются московские «Родина» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Данил Каширин. На момент выхода новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
15 октября 2026, четверг. 20:45 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Маркиньос – 25'     1:1 Абдусаламов – 40'     2:1 Онугха – 41'     2:2 Даку – 49'     2:3 Даку – 64'     2:4 Угальде – 90+8'    

На 48-й минуте форвард «Спартака» Мирлинд Даку восстановил равновесие.

Ранее, на 25-й минуте, полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не забил с пенальти, однако мяч добил нападающий Маркиньос. На 40-й минуте нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов восстановил равновесие. На 41-й минуте форвард Герман Онугха вывел хозяев вперёд.

После трёх туров группового этапа «Родина» набрала три очка и занимает четвёртое место в квартете А. «Спартак» зара