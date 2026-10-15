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«Настоящий цирк». Рой Кин — о Лисандро Мартинесе и «Манчестер Юнайтед»

«Настоящий цирк». Рой Кин — о Лисандро Мартинесе и «Манчестер Юнайтед»
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о защитнике Лисандро Мартинесе, раскритиковавшем «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Аргентинец заявил, что ожидал более серьёзных инвестиций в состав летом и «большего от технического директора».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«Кто-то из болельщиков скажет, что это здорово, а кто-то — что игрок подводит команду, особенно учитывая, что сам он выступает не лучшим образом в трудный для коллектива период. Думаю, это отражает сит