«Настоящий цирк». Рой Кин — о Лисандро Мартинесе и «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о защитнике Лисандро Мартинесе, раскритиковавшем «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Аргентинец заявил, что ожидал более серьёзных инвестиций в состав летом и «большего от технического директора».

«Кто-то из болельщиков скажет, что это здорово, а кто-то — что игрок подводит команду, особенно учитывая, что сам он выступает не лучшим образом в трудный для коллектива период. Думаю, это отражает сит