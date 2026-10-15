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«На месте Магуайра или Бруну я бы пришёл в ярость». Невилл — о словах Мартинеса про «МЮ»

«На месте Магуайра или Бруну я бы пришёл в ярость». Невилл — о словах Мартинеса про «МЮ»
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о защитнике Лисандро Мартинесе, раскритиковавшем клуб после поражения от «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Аргентинец заявил, что ожидал более серьёзных инвестиций в состав летом и «большего от технического директора».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«С точки зрения игрока у меня есть вопросы к такому поведению. Это прямой выпад в адрес тех, с кем ты выходиш