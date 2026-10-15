«На месте Магуайра или Бруну я бы пришёл в ярость». Невилл — о словах Мартинеса про «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о защитнике Лисандро Мартинесе, раскритиковавшем клуб после поражения от «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Аргентинец заявил, что ожидал более серьёзных инвестиций в состав летом и «большего от технического директора».

«С точки зрения игрока у меня есть вопросы к такому поведению. Это прямой выпад в адрес тех, с кем ты выходиш