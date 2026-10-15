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Экс-форвард «Зенита» Дуран оформил дубль за «Бенфику» в первом тайме матча Лиги Европы

Экс-форвард «Зенита» Дуран оформил дубль за «Бенфику» в первом тайме матча Лиги Европы
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Колумбийский нападающий лиссабонской «Бенфики» и бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Джон Дуран отметился дублем в первом тайме матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 с шотландским «Селтиком».

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Дуран – 5'     2:0 Бах – 23'     3:0 Дуран – 36'     3:1 Дуран – 63'     4:1 Павлидис – 89'    

22-летний форвард открыл счёт уже на пятой минуте матча, уверенно реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Дуран забил свой второй мяч во встрече, замкнув передачу аргентинского полузащитника Джанлуки Престианни. Е