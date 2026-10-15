Экс-форвард «Зенита» Дуран оформил дубль за «Бенфику» в первом тайме матча Лиги Европы

Колумбийский нападающий лиссабонской «Бенфики» и бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Джон Дуран отметился дублем в первом тайме матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 с шотландским «Селтиком».

22-летний форвард открыл счёт уже на пятой минуте матча, уверенно реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Дуран забил свой второй мяч во встрече, замкнув передачу аргентинского полузащитника Джанлуки Престианни. Е