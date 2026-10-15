Ван Гал считает, что нарушения «Ман Сити» могли повлиять на его увольнение из «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал высказал мнение, что финансовые нарушения «Манчестер Сити» могли повлиять на его увольнение из английского клуба в 2016 году.

Напомним, «горожан» признали виновными в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год. В сезоне-2015/2016 «Манчестер Сити» занял четвёртое место в соревновании. Он опередил «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям при равенстве очков.

«Для меня в то время это [пропуск Лиги чемпионов в 2016 году], вероятно, стало решающим фактором в моём увольнении из «Манчестер Юнайтед» и для всех последствий, которые это повлекло за собой. Я не могу повернуть историю вспять. Даже Футбольная ассоциация Англии не может.

Что нужно сделать с «Манчестер Сити»? Это должен решить судья», — приводит слова ван Гала The Athletic.

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