«Сити» может быть отстранён от еврокубков на 7-10 лет в случае неудачи апелляции — Лондоно

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Манчестер Сити» из всех еврокубков на 7-10 лет, если клуб будет признан виновным в нарушении финансовых правил АПЛ после подачи апелляции. Об этом сообщает журналист Сезар Аугусто Лондоно на странице в социальной сети X.

Независимая комиссия Премьер-лиги признала «Манчестер Сити» виновным по подавляющему большинству из 115 пунктов обвинения в финансовых нарушениях, совершённых в период с 2009 по 2018 год. Согласно данным комиссии, «горожане» завысили доходы примерно на £ 830 млн, а общая сумма искажений превысила £ 900 млн.

Напомним, в 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет УЕФА на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей.

Сколько зарабатывают футболисты: