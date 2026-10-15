15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сити» может быть отстранён от еврокубков на 7-10 лет в случае неудачи апелляции — Лондоно

«Сити» может быть отстранён от еврокубков на 7-10 лет в случае неудачи апелляции — Лондоно
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Манчестер Сити» из всех еврокубков на 7-10 лет, если клуб будет признан виновным в нарушении финансовых правил АПЛ после подачи апелляции. Об этом сообщает журналист Сезар Аугусто Лондоно на странице в социальной сети X.

Независимая комиссия Премьер-лиги признала «Манчестер Сити» виновным по подавляющему большинству из 115 пунктов обвинения в финансовых нарушениях, совершённых в период с 2009 по 2018 год. Согласно данным комиссии, «горожане» завысили доходы примерно на £ 830 млн, а общая сумма искажений превысила £ 900 млн.

Напомним, в 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет УЕФА на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей.

Материалы по теме
Ван Гал считает, что нарушения «Ман Сити» могли повлиять на его увольнение из «МЮ»

Сколько зарабатывают футболисты: