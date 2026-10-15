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Сергей Некрасов: «Спартак» идёт за Кубком России

Сергей Некрасов: «Спартак» идёт за Кубком России
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Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о ключевых турнирных целях красно-белых в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
15 октября 2026, четверг. 20:45 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Маркиньос – 25'     1:1 Абдусаламов – 40'     2:1 Онугха – 41'     2:2 Даку – 49'     2:3 Даку – 64'     2:4 Угальде – 90+8'    

— «Спартак» идёт за Кубком?
— Конечно, «Спартак» идёт за Кубком, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались московские «Родина» и «Спартак». Игра проходила на ст