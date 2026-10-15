Сергей Некрасов: «Спартак» идёт за Кубком России

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о ключевых турнирных целях красно-белых в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

— «Спартак» идёт за Кубком?

— Конечно, «Спартак» идёт за Кубком, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались московские «Родина» и «Спартак». Игра проходила на ст