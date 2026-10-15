15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сельта — Ювентус, результат матча 15 октября 2026, счет 1:2, 2-й тур общего этапа Лиги Европы 2026/2027

«Ювентус» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Сельтой» в Лиге Европы
Комментарии

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Ювентус» (Италия). Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу туринского клуба.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Альварес – 18'     1:1 Вольтемаде – 59'     1:2 Коло Муани – 90+2'    

На 18-й минуте счёт открыл нападающий испанской команды Уго Альварес. На 59-й минуте форвард «Ювентуса» Ник Вольтемаде восстановил равновесие. На 90+2-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани вывел «старую синьору» вперёд.

В 3-м туре общего этапа «Сельта» встретится с «Селтиком» (22 октября), а «Ювентус» проведёт матч с «Ренном» (22 октября).

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувшего розыгрыша соревнования бирмингемский клуб победил «Фрайбург» со счётом 3:0.