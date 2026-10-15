«Ювентус» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Сельтой» в Лиге Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Ювентус» (Италия). Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу туринского клуба.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий испанской команды Уго Альварес. На 59-й минуте форвард «Ювентуса» Ник Вольтемаде восстановил равновесие. На 90+2-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани вывел «старую синьору» вперёд.

В 3-м туре общего этапа «Сельта» встретится с «Селтиком» (22 октября), а «Ювентус» проведёт матч с «Ренном» (22 октября).

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувшего розыгрыша соревнования бирмингемский клуб победил «Фрайбург» со счётом 3:0.