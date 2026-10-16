Лига Европы — 2026/2027 по футболу: результаты на 15 октября, календарь, таблица

15 октября прошли матчи 2-го тура группового этапа общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы на 15 октября:
«Торринсе» – «Сандерленд» – 1:2;
«Целе» – «Омония» – 0:3;
«Лион» – «Кристал Пэлас» – 3:2;
«Лех» Познань – «Байер» – 0:4;
«Ред Булл Зальцбург» – «Милан» – 0:4;
«Спарта» Прага – «Лиллестрем» – 1:1;
АЗ Алкмар – «Хапоэль» Беэр-Шева – 2:1;
«Юнион» – «Реал Сосьедад» – 1:1;
«Сельта» – «Ювентус» – 1:2;
«Ференцварош» – «Виктория» Пльзень – 2:1;
«Марсель» – «Олимпиакос» – 0:1;
«Бенфика» – «Селтик» – 4:1;
НЕК Неймеген – «Левски» – 1:1;
«Хоффенхайм» – «Бешикташ» – 2:3;
«Ягеллония» – «Арарат-Армения» – 3:1;
«Ренн» – ОФИ – 2:1;
«Борнмут» – «Штурм» – 3:0;
«Динамо» Загреб – «Андерлехт» – 1:0.
Рекорды Лиги Европы УЕФА: