Мирлинд Даку объяснил, почему Барко бил пенальти в ворота «Родины»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку объяснил, почему пенальти в ворота «Родины» (4:2) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России бил полузащитник Эсекьель Барко. Аргентинец не реализовал удар, но на добивании успел сыграть вингер Маркиньос.

«Что касается пенальти, я у него спросил, он сказал, что хочет. Я просто ждал гол от него. У нас хорошая коммуникация. Сегодня он бил», — передаёт слова Даку корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Даку перебрался в «Спартак» из «Рубина» в летнее трансферное окно. В 10 матчах за красно-белых во всех турнирах на счету албанца три гола и две результативные передачи.