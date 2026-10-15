Главный тренер «Спартака» Карседо высказался об игре Помазуна в матче с «Родиной»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об игре голкипера Ильи Помазуна в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Родиной» (4:2). Вратарь дважды результативно ошибся и пропустил два гола на 40-й и 41-й минутах.

«Помазун — вратарь в Кубке России. Мы следовали этой логике и сейчас. Максименко дисквалифицирован, поэтому Илья сыграет ещё раз. А дальше уже будем смотреть. Илья получил уверенность, в концовке сделал важное спасение», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Основной голкипер «Спартака» Александр Максименко дисквалифицирован на следующий матч Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги из-за удаления в игре 10-го тура с «Крыльями Советов» (1:1).