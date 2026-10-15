Дубль и ассист О Хён Кю принесли «Бешикташу» победу над «Хоффенхаймом» в Лиге Европы

В четверг, 15 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между немецким «Хоффенхаймом» и турецким «Бешикташем». Встреча на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме завершилась результативной победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте: защитник турецкого клуба Амир Мурильо отправил мяч в сетку после передачи О Хён Кю. Хозяева поля отыгрались спустя восемь минут — на 68-й минуте форвард немецкой команды Фисник Аслани сравнял счёт с паса Тима Лемперле.

Однако затем южнокорейский легионер гостей оформил дубль за семь минут: на 72-й минуте О Хён Кю отличился после передачи Джуниора Олайтана, а на 79-й минуте довёл преимущество «чёрных орлов» до двух мячей после паса Ильхана Факили.

На 88-й минуте японский защитник «Хоффенхайма» Коки Матида сократил отставание немецкого клуба после навеса Владимира Цоуфала, установив окончательный счёт встречи — 2:3.