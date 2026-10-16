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Марсель — Олимпиакос, результат матча 15 октября 2026, счёт 0:1, 2-й тур Лиги Европы УЕФА 2026/2027

Гол Эссе принёс «Олимпиакосу» победу над «Марселем» на «Велодроме» в Лиге Европы
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В четверг, 15 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между французским «Марселем» и греческим «Олимпиакосом». Встреча на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Эссе – 42'    

Судьбу матча решил единственный забитый мяч под занавес первого тайма. На 42-й минуте аргентинский полузащитник греческого клуба Сантьяго Эссе отправил мяч в сетку ворот провансальцев после результативной передачи португальского хавбека Шикиньо.

Благодаря этой победе «Олимпиакос» набрал шесть из шести возможных очков в сводной таблице общего этапа турнира, «Марсель» не набрал ни одного очка за два матча.

Календарь матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027