Гол Эссе принёс «Олимпиакосу» победу над «Марселем» на «Велодроме» в Лиге Европы

В четверг, 15 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027 между французским «Марселем» и греческим «Олимпиакосом». Встреча на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Судьбу матча решил единственный забитый мяч под занавес первого тайма. На 42-й минуте аргентинский полузащитник греческого клуба Сантьяго Эссе отправил мяч в сетку ворот провансальцев после результативной передачи португальского хавбека Шикиньо.

Благодаря этой победе «Олимпиакос» набрал шесть из шести возможных очков в сводной таблице общего этапа турнира, «Марсель» не набрал ни одного очка за два матча.