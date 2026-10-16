В «МЮ» считают решённым вопрос с Мартинесом, разбирательство закрыто — Уитвелл

В «Манчестер Юнайтед» считают решённым вопрос с защитником Лисандро Мартинесом после его публичных извинений за критику трансферной политики, допущенную после поражения в матче с мадридским «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Внутреннее дисциплинарное разбирательство также завершено. Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитвелл на странице в социальной сети X.

По информации источника, аргентинский футболист сможет сыграть в матче с «Лидс Юнайтед» в 7-м туре чемпион