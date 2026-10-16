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В «МЮ» считают решённым вопрос с Мартинесом, разбирательство закрыто — Уитвелл

В «МЮ» считают решённым вопрос с Мартинесом, разбирательство закрыто — Уитвелл
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В «Манчестер Юнайтед» считают решённым вопрос с защитником Лисандро Мартинесом после его публичных извинений за критику трансферной политики, допущенную после поражения в матче с мадридским «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Внутреннее дисциплинарное разбирательство также завершено. Об этом сообщает журналист The Athletic Лори Уитвелл на странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

По информации источника, аргентинский футболист сможет сыграть в матче с «Лидс Юнайтед» в 7-м туре чемпион