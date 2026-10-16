Лига конференций — 2026/2027 по футболу: результаты на 15 октября, календарь, таблица

В четверг, 15 октября, прошли матчи 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги конференций на 15 октября:
«Эгнатия» – «Мидтьюлланн» – 1:1;
«ЦСКА» София – «Монако» – 1:2;
«Рига» – «Кайрат» – 3:2;
«Университатя» Кр – «Хетафе» – 1:1;
«КуПС» – «Трабзонспор» – 2:4;
«Лугано» – «Црвена Звезда» – 3:2;
«Панатинаикос» – «Борац» Баня-Лука – 2:1;
«Гент» – «Орхус» – 1:0;
«Мьельбю» – «Интер Клуб Эскальдес» – 2:0;
«Хайдук» – «Аякс» – 2:1;
«Брайтон» – «Кауно Жальгирис» – 4:0;
«Хартс» – «Норшелланн» – 1:1;
«Бранн» – «Линкольн» – 2:1;
«Фрайбург» – «Яблонец» – 3:2;
«Сент-Трюйден» – «Иберия 1999» – 2:0;
«Твенте» – «Тун» – 1:0;
«Копенгаген» – «Брага» – 3:0;
«Аталанта» – «Пафос» – 3:1.