«МЮ» и «Арсеналу» интересен Базумана Туре, «Ньюкасл» не хочет продавать вингера — CO

«Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу» интересен крайний нападающий «Ньюкасла» Базумана Туре. Клубы следили за 20-летним вингером ещё до его перехода в стан «сорок» минувшим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в «Ньюкасле» спокойны за будущее Туре в клубе, с которым у него подписан контракт до лета 2031 года. «Сороки» не планируют продавать ивуарийского вингера.

Туре перешёл в английский клуб из «Хоффенхайма». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: