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«Почему профсоюз молчит?» Сарри призвал подать жалобу в УЕФА и ФИФА из-за календаря

«Почему профсоюз молчит?» Сарри призвал подать жалобу в УЕФА и ФИФА из-за календаря
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Главный тренер «Аталанты» Маурицио Сарри высказался о проблеме плотности календаря футбольных матчей.

«Игроки подвергаются влиянию нелогичного и абсурдного календаря. На этой неделе было множество мышечных травм. Нужно подать жалобу в УЕФА и ФИФА. Меня удивляет, что Итальянская ассоциация футболистов (профессиональный профсоюз, представляющий интересы футболистов в Италии. — Прим. «Чемпионата») ничего не говорит и хранит молчание…» — приводит слова Сарри журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

После шести туров чемпионата Италии «Аталанта» набрала девять очков и занимает 10-е место.

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