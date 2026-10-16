Экс-игрок сборной Франции оценил игру Сафонова в матче «ПСЖ» с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Биксант Лизаразю высказался об игре «ПСЖ» и российского голкипера Матвея Сафонова в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2).

«И здесь абсолютно на всех уровнях это была демонстрация современного футбола: контроль мяча, высокий и агрессивный прессинг, быстрые атаки… К тому же лучшие игроки «Пари Сен-Жермен» провели выдающийся матч, так что смотреть было одно удовольствие. Первый тайм — настоящий шедевр. В