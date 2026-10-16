«Если есть что сказать, пусть адресует себе». Спаллетти раскритиковал игрока «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал действия вингера Франсишку Консейсау после замены в матче 2-го тура Лиги Европы с «Сельтой» (2:1). Покинув поле, футболист нанёс несколько ударов по скамейке запасных и вступил в пререкания с одним из представителей тренерского штаба.

«Ему было бы полезнее направить злость на самого себя, в противном случае мы можем обсудить это позже. Если ему есть что сказать, то пусть свои претензии он адресует самому себе — из-за своей игры. К тому же он был заменён на 70-й минуте, а через несколько дней нас ждёт следующий матч. Если у него действительно было такое отношение — хотя мой штаб утверждает, что было иначе, — то пусть объяснит нам, что он думает, и мы постараемся во всём разобраться», — приводит слова Спаллетти Fot