15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если есть что сказать, пусть адресует себе». Спаллетти раскритиковал игрока «Ювентуса»

«Если есть что сказать, пусть адресует себе». Спаллетти раскритиковал игрока «Ювентуса»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал действия вингера Франсишку Консейсау после замены в матче 2-го тура Лиги Европы с «Сельтой» (2:1). Покинув поле, футболист нанёс несколько ударов по скамейке запасных и вступил в пререкания с одним из представителей тренерского штаба.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Альварес – 18'     1:1 Вольтемаде – 59'     1:2 Коло Муани – 90+2'    

«Ему было бы полезнее направить злость на самого себя, в противном случае мы можем обсудить это позже. Если ему есть что сказать, то пусть свои претензии он адресует самому себе — из-за своей игры. К тому же он был заменён на 70-й минуте, а через несколько дней нас ждёт следующий матч. Если у него действительно было такое отношение — хотя мой штаб утверждает, что было иначе, — то пусть объяснит нам, что он думает, и мы постараемся во всём разобраться», — приводит слова Спаллетти Fot