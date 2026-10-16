«Вызывает раздражение». Тренер «Марселя» — о поражении от «Олимпиакоса» в Лиге Европы

Главный тренер «Марселя» Бруно Женезио прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Олимпиакосом» (0:1).

«Мы провели уже восемь матчей, одержав всего две победы. Трудно после каждой игры повторять практически одно и то же. Это вызывает разочарование и даже раздражение. Нужно больше, намного больше. Есть и объяснения происходящему. Мы с тренерским штабом работаем здесь уже четыре месяца, и нам нужно двигаться вперёд быстрее», — приводит слова Женезио Footmercato.

Благодаря этой победе «Олимпиакос» набрал шесть из шести возможных очков в сводной таблице общего этапа турнира, «Марсель» не набрал ни одного очка за два матча.