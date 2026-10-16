«Ответственен за два пропущенных». Шнякин – об игре Сафонова в матче с «Манчестер Сити»

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался об игре «ПСЖ» и российского голкипера Матвея Сафонова в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2).

«Вижу, Матвея быстро объявили покорителем Доннаруммы, который действительно ответственен за два пропущенных. И Сафонов традиционно красава, спору нет, быстро оставил позади неаккуратность первого тайма, во втором тяжелейший потащил.

НО. Вне фокуса большинства десяток заблокированных ударов игроками «ПСЖ»