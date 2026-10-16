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«Ответственен за два пропущенных». Шнякин – об игре Сафонова в матче с «Манчестер Сити»

«Ответственен за два пропущенных». Шнякин – об игре Сафонова в матче с «Манчестер Сити»
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался об игре «ПСЖ» и российского голкипера Матвея Сафонова в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

«Вижу, Матвея быстро объявили покорителем Доннаруммы, который действительно ответственен за два пропущенных. И Сафонов традиционно красава, спору нет, быстро оставил позади неаккуратность первого тайма, во втором тяжелейший потащил.

НО. Вне фокуса большинства десяток заблокированных ударов игроками «ПСЖ»