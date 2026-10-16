15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Какой позор!». Экс-игрок «Бешикташа» — об игре Лукаку в матче с «Астон Виллой» в ЛЧ

«Какой позор!». Экс-игрок «Бешикташа» — об игре Лукаку в матче с «Астон Виллой» в ЛЧ
Комментарии

Бывший полузащитник «Бешикташа» Синан Энгин раскритиковал нападающего «Фенербахче» Ромелу Лукаку после поражения команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:6).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
6 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Манзамби – 12'     2:0 Джексон – 31'     3:0 Джексон – 39'     4:0 Баркли – 68'     5:0 Баркли – 72'     6:0 Абрахам – 90'    

«Лукаку, какой позор! Ты себя вообще не видишь, на себя не смотришь? Брат, я же говорю тебе: после 18:00 больше не ешь, а ты набираешь вес. Найми диетолога, найми персонального тренера. Как Лукаку вообще смог забить столько го