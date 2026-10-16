«Какой позор!». Экс-игрок «Бешикташа» — об игре Лукаку в матче с «Астон Виллой» в ЛЧ

Бывший полузащитник «Бешикташа» Синан Энгин раскритиковал нападающего «Фенербахче» Ромелу Лукаку после поражения команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:6).

«Лукаку, какой позор! Ты себя вообще не видишь, на себя не смотришь? Брат, я же говорю тебе: после 18:00 больше не ешь, а ты набираешь вес. Найми диетолога, найми персонального тренера. Как Лукаку вообще смог забить столько го