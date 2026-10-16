Инфантино извинился перед Советом ФИФА за создание проекта по продаже прав на ЧМ — ESPN

Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на заседании совета организации в Цюрихе 15 октября, принёс извинения за инициативу по реализации части прав на проведение мирового первенства. Об этом сообщает ESPN.

В повестку дня также входил вопрос об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026. По данным издания, руководитель федерации не представил новых сведений и документации по наиболее проблемным аспектам деятельности организации.

Как заявила по итогам трёх с половиной часов переговоров вице-президент ФИФА и глава Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт, Инфантино, столкнувшись с требованием европейских футбольных функционеров предоставить письменные доказательства схемы по привлечению частных инвестиций, предложил им направить вопросы в письменном виде.

«Этот человек должен ответить на данные вопросы. Если он на них не ответит, то он не подходит на пост президента ФИФА», — подчеркнула Хьюитт.

«Внятных ответов получено не было. Нам нужен человек безупречной порядочности — тот, кто сможет восстановить репутацию ассоциации, которая, несомненно, была утрачена», — указал глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф.

Инфантино открыл в