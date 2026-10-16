Василенко впервые раскрыл обстоятельства своей отставки с поста главного тренера «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал о своём уходе из клуба. «Факел» объявил об уходе Василенко 11 октября.

— Поражение от «Локомотива» стало последней каплей или решение об уходе созревало постепенно?

— Признаться, такие мысли витали в голове, когда закрылось трансферное окно, а мы никем не усилились. Тогда внутри бурлило. Мы с самого начала подготовки понимали, с какими сложностями столкнёмся, но всё равно попытались сделать команду. Был разговор с губернатором, болельщики сильно поддерживали и команду, и меня. Они понимали сложности, но всё равно давали импульс. Это мотивировало. Плюс оставалась надежда, что сможем укрепить состав. Было много идей, как сыграть и измениться. Когда ты в это веришь и работаешь до конца, мысль об уходе не появляется. И у меня она была спрятана где-то глубоко. Но когда окно закрылось, а мы никого не взяли, я, честно говоря, об этом задумался.

— От кого исходила инициатива прекращения сотрудничества сейчас?

— От руководства. Генеральный директор мне сказал: «Нам нужно прекратить работу».

— Что сказали команде на прощание?

— «Большое спасибо вам за работу. Я реально получил бесценный опыт, которым воспользуюсь в будущем. Желаю вам обходиться без травм и верить в себя. И главное — сфокусируйтесь друг на друге и на действиях, больше ни на чём — и у вас всё