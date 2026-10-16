Олег Василенко выступил за назначение Ребко новым главным тренером «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался за назначение Алексея Ребко новым главным тренером «Факела».

— Хотелось бы поддержать Ребко. Только перед отъездом человек узнал, что будет руководить командой, но выиграл матч. Это квалифицированный тренер. У меня остались позитивные впечатления от команды и её победы.

— Как думаете, Ребко могут утвердить главным тренером?

— Мне сложно сказать: решение принимает генеральный директор. Если утвердят — хорошо. Надо давать шанс, пробовать. Если глобально говорить о российском футболе, давно нужно было немного изменить систему и сконцентрироваться на развитии внутреннего резерва. Ребко — молодой тренер со своими идеями. Почему нет? Каждый тренер желает расти и развиваться, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Василенко был уволен из клуба в минувшие выходные. «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив три очка.

Полное интервью с Олегом Василенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.