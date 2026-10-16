Расписание матчей 6-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 16 октября, матчем «Айнтрахт» — «Кёльн» стартует 6-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 6-го тура Бундеслиги (время московское)

16 октября, пятница:

21:30. «Айнтрахт» — «Кёльн».

17 октября, суббота:

16:30. «Гамбург» — «Штутгарт»;

16:30. «Унион» — «Боруссия» Дортмунд;

16:30. «Эльверсберг» — «Аугсбург»;

16:30. «Шальке-04» — «Майнц»;

16:30. «Вердер» — «Падерборн 07»;

19:30. «Бавария» — «РБ Лейпциг».

18 октября, воскресенье:

16:30. «Байер» — «Фрайбург»;

18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хоффенхайм».

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Фрайбург». Команда набрала 13 очков за пять матчей.