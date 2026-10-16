Расписание матчей 6-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 16 октября, матчем «Айнтрахт» — «Кёльн» стартует 6-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 6-го тура Бундеслиги (время московское)
16 октября, пятница:
21:30. «Айнтрахт» — «Кёльн».
17 октября, суббота:
16:30. «Гамбург» — «Штутгарт»;
16:30. «Унион» — «Боруссия» Дортмунд;
16:30. «Эльверсберг» — «Аугсбург»;
16:30. «Шальке-04» — «Майнц»;
16:30. «Вердер» — «Падерборн 07»;
19:30. «Бавария» — «РБ Лейпциг».
18 октября, воскресенье:
16:30. «Байер» — «Фрайбург»;
18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хоффенхайм».
Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Фрайбург». Команда набрала 13 очков за пять матчей.