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Расписание матчей 6-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Германии — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 16 октября, матчем «Айнтрахт» — «Кёльн» стартует 6-й тур чемпионата Германии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 6-го тура Бундеслиги (время московское)

16 октября, пятница:

21:30. «Айнтрахт» — «Кёльн».

17 октября, суббота:

16:30. «Гамбург» — «Штутгарт»;
16:30. «Унион» — «Боруссия» Дортмунд;
16:30. «Эльверсберг» — «Аугсбург»;
16:30. «Шальке-04» — «Майнц»;
16:30. «Вердер» — «Падерборн 07»;
19:30. «Бавария» — «РБ Лейпциг».

18 октября, воскресенье:

16:30. «Байер» — «Фрайбург»;
18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хоффенхайм».

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Фрайбург». Команда набрала 13 очков за пять матчей.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
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