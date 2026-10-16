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Расписание матчей 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027, календарь РПЛ

Расписание матчей 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
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Завтра, 17 октября, стартует 11-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское)

Суббота, 17 октября:

14:00. «Крылья Советов» – «Факел»;
16:30. «Динамо» Махачкала – «Акрон»;
19:30. «Локомотив» – «Краснодар».

Воскресенье, 18 октября:

14:00. «Зенит» – «Ахмат»;
16:15. «Динамо» Москва – ЦСКА;
18:30. «Спартак» – «Рубин»;
20:45. «Балтика» – «Ростов».

Понедельник, 19 октября:

19:30. «Родина» – «Оренбург».

После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московское «Динамо».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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