Расписание матчей 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
Завтра, 17 октября, стартует 11-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.
Расписание матчей 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское)
Суббота, 17 октября:
14:00. «Крылья Советов» – «Факел»;
16:30. «Динамо» Махачкала – «Акрон»;
19:30. «Локомотив» – «Краснодар».
Воскресенье, 18 октября:
14:00. «Зенит» – «Ахмат»;
16:15. «Динамо» Москва – ЦСКА;
18:30. «Спартак» – «Рубин»;
20:45. «Балтика» – «Ростов».
Понедельник, 19 октября:
19:30. «Родина» – «Оренбург».
После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московское «Динамо».