Мирлинд Даку рассказал о периоде адаптации в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Мирлинд Даку высказался об адаптации в клубе. 28-летний Даку перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в августе 2026 года.

«С каждой игрой я адаптируюсь в «Спартаке». В каждом матче хочу лучше узнавать партнёров по команде, что они думают и как играют», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Суммарно в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Даку провёл девять матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также на счету нападающего три игры, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.