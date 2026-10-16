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Расписание матчей 9-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу, календарь Ла Лиги

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 16 октября, стартует 9-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.

Расписание 9-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское)

Пятница, 16 октября:

22:00. «Депортиво» – «Леванте».

Суббота, 17 октября:

15:00. «Эспаньол» – «Атлетико» Мадрид;
17:15. «Вильярреал» – «Эльче»;
19:30. «Бетис» – «Барселона»;
22:00. «Валенсия» – «Атлетик» Бильбао.

Воскресенье, 18 октября:

15:00. «Осасуна» – «Расинг»;
17:15. «Сельта» – «Алавес»;
19:30. «Малага» – «Реал Сосьедад»;
22:00. «Реал» Мадрид – «Севилья».

Понедельник, 19 октября:

22:00. «Хетафе» – «Райо Вальекано».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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