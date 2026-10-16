Расписание матчей 9-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 16 октября, стартует 9-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.
Расписание 9-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское)
Пятница, 16 октября:
22:00. «Депортиво» – «Леванте».
Суббота, 17 октября:
15:00. «Эспаньол» – «Атлетико» Мадрид;
17:15. «Вильярреал» – «Эльче»;
19:30. «Бетис» – «Барселона»;
22:00. «Валенсия» – «Атлетик» Бильбао.
Воскресенье, 18 октября:
15:00. «Осасуна» – «Расинг»;
17:15. «Сельта» – «Алавес»;
19:30. «Малага» – «Реал Сосьедад»;
22:00. «Реал» Мадрид – «Севилья».
Понедельник, 19 октября:
22:00. «Хетафе» – «Райо Вальекано».