Расписание матчей 7-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 16 октября, матчем «Ле-Ман» — «Тулуза» стартует 7-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.
Расписание 7-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):
16 октября, пятница:
21:45. «Ле-Ман» — «Тулуза».
17 октября, суббота:
18:15. «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен»;
21:45. «Лилль» — «Брест»;
21:45. «Труа» — «Ланс».
18 октября, воскресенье
16:00. «Анже» — «Марсель»;
18:15. «Гавр» — «Осер»;
18:15. «Лорьян» — «Монако»;
18:15. «Париж» — «Ренн»;
21:45. «Лион» — «Ницца».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набрав 14 очков за шесть матчей.