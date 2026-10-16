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Расписание матчей 7-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 16 октября, матчем «Ле-Ман» — «Тулуза» стартует 7-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.

Расписание 7-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):

16 октября, пятница:

21:45. «Ле-Ман» — «Тулуза».

17 октября, суббота:

18:15. «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен»;
21:45. «Лилль» — «Брест»;
21:45. «Труа» — «Ланс».

18 октября, воскресенье

16:00. «Анже» — «Марсель»;
18:15. «Гавр» — «Осер»;
18:15. «Лорьян» — «Монако»;
18:15. «Париж» — «Ренн»;
21:45. «Лион» — «Ницца».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако», набрав 14 очков за шесть матчей.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2026/2027
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