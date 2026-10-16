15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу, календарь Серии А

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
Комментарии

Сегодня, 16 октября, стартует 7-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Италии.

Расписание 7-го тура Серии А сезона-2026/2027 (время московское):

Пятница, 16 октября:

21:45. «Фрозиноне» – «Сассуоло».

Суббота, 17 октября:

16:00. «Венеция» – «Наполи»;
19:00. «Болонья» – «Интер»;
21:45. «Рома» – «Дженоа».

Воскресенье, 18 октября:

13:30. «Удинезе» – «Лечче»;
16:00. «Фиорентина» – «Комо»;
19:00. «Милан» – «Аталанта»;
21:45. «Ювентус» – «Лацио».

Понедельник, 19 октября:

19:30. «Монца» – «Кальяри»;
21:45. «Парма» – «Торино».

После шести туров Серии А первое место в турнирной таблице занимает «Интер».

Календарь Серии А сезона-2026/2027
Турнирная таблица Серии А сезона-2026/2027
Материалы по теме
Расписание матчей 9-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу