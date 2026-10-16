Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 16 октября, стартует 7-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Италии.

Расписание 7-го тура Серии А сезона-2026/2027 (время московское):

Пятница, 16 октября:

21:45. «Фрозиноне» – «Сассуоло».

Суббота, 17 октября:

16:00. «Венеция» – «Наполи»;

19:00. «Болонья» – «Интер»;

21:45. «Рома» – «Дженоа».

Воскресенье, 18 октября:

13:30. «Удинезе» – «Лечче»;

16:00. «Фиорентина» – «Комо»;

19:00. «Милан» – «Аталанта»;

21:45. «Ювентус» – «Лацио».

Понедельник, 19 октября:

19:30. «Монца» – «Кальяри»;

21:45. «Парма» – «Торино».

После шести туров Серии А первое место в турнирной таблице занимает «Интер».