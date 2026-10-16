Расписание матчей 7-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 16 октября, стартует 7-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Италии.
Расписание 7-го тура Серии А сезона-2026/2027 (время московское):
Пятница, 16 октября:
21:45. «Фрозиноне» – «Сассуоло».
Суббота, 17 октября:
16:00. «Венеция» – «Наполи»;
19:00. «Болонья» – «Интер»;
21:45. «Рома» – «Дженоа».
Воскресенье, 18 октября:
13:30. «Удинезе» – «Лечче»;
16:00. «Фиорентина» – «Комо»;
19:00. «Милан» – «Аталанта»;
21:45. «Ювентус» – «Лацио».
Понедельник, 19 октября:
19:30. «Монца» – «Кальяри»;
21:45. «Парма» – «Торино».
После шести туров Серии А первое место в турнирной таблице занимает «Интер».
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