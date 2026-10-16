Расписание матчей 14-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Сегодня, 16 октября, матчем «Ротор» — «Сочи» стартует 14-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 14-го тура Первой лиги (время московское)
16 октября, пятница:
19:00. «Ротор» — «Сочи».
17 октября, суббота:
11:30. «Енисей» — «Торпедо»;
14:00. «Уфа» — «Арсенал» Тула;
16:00. «КАМАЗ» — «Нефтехимик»;
16:30. «Спартак» Кострома — «Ленинградец».
18 октября, воскресенье:
8:00. «СКА-Хабаровск» — «Волга»;
13:00. «Урал» — «Нижний Новгород»;
15:00. «Текстильщик» — «Челябинск»;
17:00. «Велес» — «Шинник».
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», набрав 34 очка за 13 матчей.