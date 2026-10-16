15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 14-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 14-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 16 октября, матчем «Ротор» — «Сочи» стартует 14-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 14-го тура Первой лиги (время московское)

16 октября, пятница:

19:00. «Ротор» — «Сочи».

17 октября, суббота:

11:30. «Енисей» — «Торпедо»;
14:00. «Уфа» — «Арсенал» Тула;
16:00. «КАМАЗ» — «Нефтехимик»;
16:30. «Спартак» Кострома — «Ленинградец».

18 октября, воскресенье:

8:00. «СКА-Хабаровск» — «Волга»;
13:00. «Урал» — «Нижний Новгород»;
15:00. «Текстильщик» — «Челябинск»;
17:00. «Велес» — «Шинник».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород», набрав 34 очка за 13 матчей.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме