Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 16 октября

Сегодня, 16 октября, состоится стартовый матч 14-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги на 16 октября (время московское):

19:00. «Ротор» — «Сочи».

Волгоградский «Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 18 очков за 13 матчей. «Сочи» располагается на второй строчке, заработав 26 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», у которого 34 очка. Остальные встречи 14-го тура Первой лиги пройдут 17 и 18 октября.