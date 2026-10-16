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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 16 октября

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 16 октября
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Сегодня, 16 октября, состоится стартовый матч 14-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги на 16 октября (время московское):

19:00. «Ротор» — «Сочи».

Волгоградский «Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 18 очков за 13 матчей. «Сочи» располагается на второй строчке, заработав 26 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», у которого 34 очка. Остальные встречи 14-го тура Первой лиги пройдут 17 и 18 октября.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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