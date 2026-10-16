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Тренер «Лиона» Фонсека высказался о победе в матче Лиги Европы с «Кристал Пэлас»

Тренер «Лиона» Фонсека высказался о победе в матче Лиги Европы с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал победу в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с английским «Кристал Пэлас». Французский клуб выиграл со счётом 3:2.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 19:45 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
3 : 2
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
1:0 Толиссо – 8'     2:0 Нуама – 45+2'     2:1 Пино – 50'     3:1 Шульц – 76'     3:2 Камада – 81'    

«Мне очень понравилась наша игра, особенно в первом тайме. Мы контролировали игру, владея мячом, хорошо оборонялись и не позволяли сопернику создавать моменты. Однако при счёте 2:0 игроки стали больше думать о том, как сохранить преимущество. При этом у нас по-прежнему проходили хорошие атаки. Полагаю, заслуженно победили», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

Победителем Лиги Европы сезона-2025/2026 стала английская «Астон Вилла», обыграв в финале немецкий «Фрайбург» — 3:0.

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