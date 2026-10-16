Тренер «Лиона» Фонсека высказался о победе в матче Лиги Европы с «Кристал Пэлас»

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал победу в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с английским «Кристал Пэлас». Французский клуб выиграл со счётом 3:2.

«Мне очень понравилась наша игра, особенно в первом тайме. Мы контролировали игру, владея мячом, хорошо оборонялись и не позволяли сопернику создавать моменты. Однако при счёте 2:0 игроки стали больше думать о том, как сохранить преимущество. При этом у нас по-прежнему проходили хорошие атаки. Полагаю, заслуженно победили», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

Победителем Лиги Европы сезона-2025/2026 стала английская «Астон Вилла», обыграв в финале немецкий «Фрайбург» — 3:0.