Испанский «Хетафе» заинтересован в услугах английского нападающего Джейдона Санчо. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Хетафе» направил официальное предложение Джейдону Санчо, стремясь подписать его в статусе свободного агента. У Санчо также есть варианты продолжения карьеры на Ближнем Востоке, однако «Хетафе» хочет «повторить» сделку по Мейсону Гринвуду и заполучить Джейдона.

Вслед за Карвахалем «Хетафе» пытается осуществить ещё один громкий трансфер, пригласив игрока в статусе свободного агента», — написал Романо.

Ранее 26-летний Джейдон Санчо выступала за «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».