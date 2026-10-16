15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«0:5 — шок». Олег Василенко высказался о своём последнем матче во главе «Факела»

«0:5 — шок». Олег Василенко высказался о своём последнем матче во главе «Факела»
Комментарии

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко высказался о своём последнем матче на посту главного тренера команды. Воронежцы уступили «Локомотиву» в матче Альфа-Банк РПЛ со счётом 0:5.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Титков – 25'     0:2 Комличенко – 32'     0:3 Монтес – 49'     0:4 Погостнов – 64'     0:5 Комличенко – 74'    

«Никаких предчувствий перед «Локомотивом» не было, дурных — так точно. Я думал, что всё сложится удачно. И первые 25 минут мы с тренерским штабом понимали, что всё должно быть хорошо. Игра шла так, как планировали. Даже после двух пропущенных