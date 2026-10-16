«0:5 — шок». Олег Василенко высказался о своём последнем матче во главе «Факела»

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко высказался о своём последнем матче на посту главного тренера команды. Воронежцы уступили «Локомотиву» в матче Альфа-Банк РПЛ со счётом 0:5.

«Никаких предчувствий перед «Локомотивом» не было, дурных — так точно. Я думал, что всё сложится удачно. И первые 25 минут мы с тренерским штабом понимали, что всё должно быть хорошо. Игра шла так, как планировали. Даже после двух пропущенных